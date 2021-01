Verdachte (19) opgepakt voor aanslagen Poolse supermarkten

Dat melden bronnen binnen de politie en wordt bevestigd door de eigenaar van de getroffen supermarkten, Mohamed Mahmoed. De aanhouding is nog niet naar buiten gebracht door de politie, die door De Telegraaf om een reactie is gevraagd.

In december en januari zijn vijf aanslagen gepleegd op Poolse supermarkten van Mahmoed. Die reageert verheugd op de aanhouding. „Ik ben vrijdagochtend geïnformeerd door de politie en ben echt enorm blij. Ik heb begrepen dat de man een Iraakse achtergrond heeft net als ik. Ik heb eerder al gezegd dat ik zeker weet dat het om concurrentiestrijd gaat.” Het zijn vooral Iraakse Koerden die de vele tientallen lucratieve supermarkten uitbaten.

De politie vermoedde al snel dat er een verband was tussen de vijf aanslagen op Poolse supermarkten die sinds december vorig jaar zijn gepleegd. Ook hield de politie er sterk rekening mee dat één groep daders verantwoordelijk is voor de explosies.

Na de explosies in december bij supermarkten met Poolse producten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk bleef het een tijdje rustig. Vervolgens was er opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit.

Verschillende politie-eenheden hebben in de afgelopen maanden gewerkt aan de aanslagen. Onlangs werden in Opsporing Verzocht beelden getoond van een mogelijke dader. ,Ik heb met het hele gezin lange tijd in grote angst geleefd en hoop dat de ellende nu over is”, laat Mahmoed aan De Telegraaf weten.

Update : de politie heeft de aanhouding inmiddels ook bevestigd