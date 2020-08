Privénummers politici en influencers te vinden via bedrijfje

Dat schrijft Trouw. Lusha is een Amerikaans-Israëlisch bedrijf dat zegt grote bedrijven als Apple, Google en Amazon tot zijn klanten te rekenen. Maar iedereen kan de dienst toevoegen aan zijn of haar internetbrowser. Wanneer gebruikers naar iemands profiel op netwerksite LinkedIn gaan, surft Lusha in allerlei onlinedatabases naar verborgen contactinformatie. De eerste paar zoekopdrachten zijn gratis, daarna moet betaald worden.

Uit navraag door Trouw blijkt dat mensen in veel gevallen niet weten waar het bedrijf hun privénummer vandaan kan hebben gehaald.

Het bedrijf beweert in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te handelen, maar privacy-advocaat en -hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne betwijfelt dat. „Als je persoonsgegevens verwerkt en aanbiedt, moet je de eigenaren hebben geïnformeerd”, zegt hij. Lusha doet dat niet.

Het bedrijf zelf heeft één telefoonnummer, in New York – interessant, want de oprichters en hun personeel zitten bijna allemaal in Israël, schrijft de krant. Het bedrijf is zelf niet bereikbaar. Op dat ene telefoonnummer komt, na een standaard riedeltje, niemand aan de lijn.