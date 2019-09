Vlaggen halfstok op alle gerechtsgebouwen

„Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging van onze rechtsstaat. Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen”, verklaart de Raad voor de Rechtspraak de rouwstand van de vlaggen.

Wiersum werd woensdagochtend bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Hij verdedigde de kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.