Vlaggen halfstok voor Derk Wiersum

„Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging van onze rechtsstaat. Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen”, verklaart de Raad voor de Rechtspraak de rouwstand van de vlaggen.

De rechtbanken kunnen verder zelf invulling geven aan de manier waarop ze stil willen staan bij de liquidatie. Zo werd in de rechtbank in Rotterdam, waar de weduwe van Wiersum werkzaam is, een grote bijeenkomst gehouden met rechters, officieren van justitie en advocaten. In de rechtbank in Assen wordt een condoleanceregister neergelegd.

De rechtbank in Breda, waar Wiersum plaatsvervangend rechter was, hield woensdag een herdenkingsbijeenkomst. Dat gebeurde ook in de rechtbank in Amsterdam.

De Hoge Raad publiceerde donderdag in vijf dagbladen een rouwadvertentie voor de vermoorde strafpleiter. „Als advocaat trad hij op in vele zaken bij de Hoge Raad. Hij streed voor rechtvaardigheid en menselijkheid”, schrijft de hoogste juridische instantie in de advertentie.

Wiersum werd woensdagochtend bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Hij verdedigde de kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.