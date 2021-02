Zoektocht naar 2 miljoen ongevaccineerde bejaarden

Binnenland

Laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 14 december, 4472 nieuwe coronagevallen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Op woensdag lagen 1990 coronapatiënten in een ziekenhui...