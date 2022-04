Premium Het beste van De Telegraaf

Bondskanselier Scholz onder vuur: ’Waar blijven de wapens uit het grote Duitsland?’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en bondskanselier Olaf Scholz in München, vlak voor de oorlog. Ⓒ foto ANP / AFP

Berlijn - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ligt in eigen land enorm onder vuur omdat hij weigert, of aarzelt, zware wapens te leveren aan Oekraïne. Daarbij kijken de Duitsers bijna jaloers naar het ’kleine Nederland’ en het ’kleine België. ’Waarom kunnen die wel zware wapens als pantserwagens leveren en het grote Duitsland niet?’ vraagt het gerespecteerde blad Focus zich in een commentaar af, waarbij het de kanselier verwijt een ’fatale fout’ te maken.