Doodgeschoten man op woonwagenkamp in Breda was bekende in wereld van motorbendes

Kopieer naar clipboard

Ⓒ MaRicMedia

BREDA - Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Breda zondag was Michel Weiss, een bekend persoon uit de wereld van motorbendes. Dat bevestigt een ingewijde. De politie kan alleen zeggen dat het gaat om een vermoedelijk 52-jarige man, nog zonder bekende woon- of verblijfplaats.