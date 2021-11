Man op straat doodgeschoten in Breda

BREDA - Door een schietpartij op de Nieuwe Inslag in Breda is zondagavond een man om het leven gekomen. De politie kon korte tijd later een verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar, aldus de politie.