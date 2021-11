Vijf arrestaties na doodschieten man op woonwagenkamp in Breda

Kopieer naar clipboard

Ⓒ MaRicMedia

BREDA - Door een schietpartij op de Nieuwe Inslag in Breda is zondagavond een man om het leven gekomen. De politie arresteerde zondagavond drie vrouwen en twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het incident. Het slachtoffer is vermoedelijk een 52-jarige man zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats, aldus de politie.