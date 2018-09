Nederlanders betrokken bij stichting IS in Syrië

Dat vertelt IS-terrorist ’Abu Ahmed’ in een serie artikelen die de Nederlandse journalist Harald Doornbos en zijn partner Jenan Moussa hebben geschreven voor het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy.

In 2013 had IS zijn grondgebied in Syrië flink uitgebreid. Daarom besloot al-Baghdadi om dit bij de al bestaande Islamitische Staat in Irak te betrekken en van IS ook daadwerkelijk een land te maken. Daarvoor had hij wel de steun nodig van andere strijdgroepen zoals het Nusra Front. Dat was niet makkelijk. Tegenstanders wezen erop dat IS makkelijker uit te schakelen zou zijn als staat dan als clandestiene organisatie.

De kalief wist de jihadi’s echter te overtuigen met het argument dat een daadwerkelijke staat als een magneet op moslims wereldwijd zou werken. Uiteindelijk zwoer een groot deel van de strijders trouw aan hem. Onder hen waren ook ’kruimelcriminelen uit Amsterdam, Brussel en Parijs’.

De fusie van de strijdgroepen was eigenlijk een vijandige overname. De leider van het Nusra Front had dit door en droeg zijn strijders op om te wachten op toestemming van al-Qaeda leider Ayman al-Zawahiri. Bijna niemand volgde dit bevel op, waardoor het Nusra Front een groot deel van zijn strijders en wapens in het noorden van Syrië verloor aan IS.

Chemische wapens

’Abu Ahmed’, wat overigens een pseudoniem is om te voorkomen dat hij door zijn strijdmakkers bij IS wordt geïdentificeerd als een verrader, doet ook een boekje open over hoe de terreurstaat chemische wapens wist te verkrijgen. Bij de verovering van een Syrische legerbasis eind 2012 vond het Nusra Front grote hoeveelheden chloorgas, sarin en mosterdgas. Deze chemische wapens zijn vervolgens door IS overgenomen tijdens de hierboven beschreven machtsgreep door al-Baghdadi.

De chemische wapens zouden volgens ’Abu Ahmed’ twee keer zijn gebruikt: bij een aanslag op een checkpoint even buiten de stad Hama en bij de aanval op de luchtmachtbasis Menagh vlakbij Aleppo. Doornbos en Moussa voegen daar nog een derde keer aan toe; bij gevechten tussen IS en een andere rebellengroep in de stad Marea zou mosterdgas zijn gebruikt door de terreurstaat.