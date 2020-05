2,4 miljoen euro gevonden in woning Amsterdam

Ⓒ Politie

AMSTERDAM - In een huis aan de Eef Kamerbeekstraat op het Zeeburgereiland in Amsterdam is 2,4 miljoen euro cashgeld gevonden. Ook werd een geldtelmachine aangetroffen. Vlak daarvoor werd een 29-jarige Amsterdammer opgepakt. De man wordt verdacht van witwassen, aldus de politie dinsdag.