Burgemeester Minneapolis stelt avondklok in

Die gaat om 20.00 uur plaatselijke tijd in en duurt tot 06.00 uur de volgende ochtend. De maatregel geldt ook in het weekeinde. Wie zich er niet aan houdt en toch de straat opgaat, riskeert volgens Amerikaanse media een geldboete van 1000 dollar of een celstraf tot 90 dagen.

De afgelopen drie nachten was het zeer onrustig in Minneapolis als reactie op het overlijden van een ongewapende, zwarte arrestant. Een politieman hield hem met zijn knie minutenlang tegen de straat gedrukt, waardoor het slachtoffer geen lucht meer kreeg.

Bekijk ook: Agent die knie in nek zwarte arrestant drukte nu opgepakt

De agent werd eerst ontslagen maar is inmiddels opgepakt op beschuldiging van doodslag.