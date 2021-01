Premium Columns

Sluitstuk van de Trump-horrorshow

De bestorming van het Capitool door fanatieke aanhangers van Donald Trump toont hoe springlevend fascisme in Amerika is. Gewelddadig doordringen tot de volksvertegenwoordiging om de politieke besluitvorming lam te leggen. Dit alles in naam van de paranoïde leugens en complottheorieën waarmee de wegg...