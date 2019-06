Hania (12) is weer bij haar moeder

De politie is nog volop bezig met het onderzoek en de nazorg. ,,We bieden nu vooral het meisje en de familie alle steun die nodig is. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking met het hotel”, aldus de woordvoerster.

De politie laat weten dat uit het intensieve onderzoek naar voren kwam dat ze mogelijk in het Hilton hotel zaten. Dit bleek te kloppen en zonder al te veel bombarie kon het meisje worden bevrijd en de man in de boeien geslagen.

,,Het Amber Alert heeft zeker meegeholpen, maar we hebben ook heel veel onderzoek gedaan, zoals camerabeelden bekeken, sporenonderzoek en digitale sporen uitgelopen”, geeft de politie een klein inkijkje. Of het meisje meteen na de verdwijning naar het hotel gegaan is, kan nog niet naar buiten worden gebracht. ,,We zijn nog volop bezig en hopelijk kunnen we in de loop van volgende week meer duidelijkheid geven.”

Hania (12) verdween donderdag van de A.S. Talmaschool in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Ze had gezegd dat ze naar de orthodontist moest, maar dat bleek niet te kloppen. Haar moeder sloeg om drie uur ’s middags meteen groot alarm toen Hania niet thuiskwam, omdat ze normaal altijd stipt is. Op de school werd het zomerfeest afgelast, maar iedereen was meer dan opgelucht om later te horen dat ze weer gevonden was.

Chatcontacten

De politie deed in de vroege vrijdagochtend een Amber Alert uitgaan, omdat bleek dat er reden was voor grote zorgen. Hania had chatcontacten, maar die conversaties waren op de dag van haar verdwijning allemaal gewist.

Van de opgepakte verdachte 49-jarige Amerikaan werden wel foto’s verspreid, maar zijn naam niet. De man is onder andere gefotografeerd bij aankomst op Schiphol. Bronnen rondom het politieonderzoek lieten gisteren al aan de krant weten dat de man een veroordeelde zedendelinquent is. Het Openbaar Ministerie liet daarop weten dat hij in Nederland geen strafblad heeft.

De Amerikaan zit vast en wordt dit weekeinde al uitgebreid verhoord. Een woordvoerder van de familie van Hania laat weten dat ze tot gisteravond heel laat nog bij de politie was, maar inmiddels is het meisje weer bij haar moeder.