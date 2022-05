Finse brouwer bij Russische grens komt met NAVO-bier

Het biertje, alleen verkrijgbaar in halve liter blikken, heet ’Otan’, wat in het Fins zoiets betekent als ’Ik neem wat bier’. In omgekeerde volgorde staat er NATO, de Engelse afkorting voor NAVO.

De brouwer laat zijn fantasie de vrije loop want het biertje zou ’smaken naar veiligheid, met een hint van vrijheid’. Finland grenst over een lengte van meer dan 1000 kilometer aan Rusland. Toch blijf de brouwer kalm. „Het ligt niet in de Finse aard om te paniekeren. Wij blijven kalm en nemen een biertje, maar we zitten hier met onze brouwerij wel onder de arm van de Russische beer”, aldus de brouwer uit de Oost-Finse plaats Savonlinna.

Finland en ook buurland Zweden willen lid worden van de NAVO naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.