Woedende vrachtwagenchauffeur maakt gehakt van rode auto na conflict in Alphen aan den Rijn

De aanvaring begon rond 6.30 uur vanochtend. De verkeerskemphanen ruzieden door tot de N207 in Leimuiden, waar de schermutseling eindigde op de rotonde.

Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk, maar volgens Studio Alphen heeft de chauffeur het voertuig ’aan brokken geslagen’. Op foto’s die de politie Kaag en Braassem heeft verspreid is te zien dat in ieder geval een autoruit de aanval niet overleefd heeft, en ook het chassis flink ingedeukt is.

Na zijn vernielzuchtige actie is de vrachtwagenchauffeur verdwenen. De politie is nog naar de man op zoek en roept getuigen op zich te melden.