Dit weten we van de verdachte van het bloedbad in El Paso

Crusius komt uit het plaatsje Allen, in de buurt van Dallas, zo’n duizend kilometer van de grensstad El Paso, waar hij het vuur opende. Ⓒ AFP

EL PASO - De politie onderzoekt of de verdachte van de dodelijke schietpartij in El Paso racistische motieven had. Er wordt gekeken naar een online manifest dat mogelijk is geschreven door de 21-jarige Patrick Crusius. Bij de schietpartij bij een Walmart vlakbij de grens met Mexico kwamen in ieder geval 20 mensen om.