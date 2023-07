Australië houdt grote legeroefeningen met VS: ’toenemende zorgen’ over Chinese dreiging

Aan de tweejaarlijkse oefeningen, die samen Talisman Sabre worden genoemd, doen meer dan 30.000 militairen mee. De militairen komen ook uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Japan, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Canada. Deze tiende editie is volgens Australië groter dan die van voorgaande jaren.

Australië verwacht dat China de twee weken durende oefeningen vanaf een afstand zal volgen. Bij de noordoostelijke kust is donderdag een Chinees spionageschip waargenomen, aldus een legerfunctionaris. De meeste legeroefeningen worden gehouden in de noordoostelijke staat Queensland, in het noordoosten.