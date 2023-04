Paaspakket van Koninklijke Marine valt niet in de smaak: ’eetbare balletjes’ blijken bloembollen

In het doosje dat bij de mariniers op de deurmat viel, zaten negen kleurrijke bollen én een kaartje waarin ze werden bedankt voor hun inzet. Wat de bollen waren, werd niet verteld.

Echter zagen deze er behoorlijk eetbaar uit wat ertoe leidden dat meerdere mariniers en hun partners de bollen in hun mond stopten. Maar al kauwend ontdekten ze dat dit allesbehalve klopte: het waren bloembollen.

Zo vertelt Marineofficier John Lapré hoe hij het doosje op tafel zette zodat zijn man het kon lezen. „Even later zat ik op de bank en zag ik mijn man ineens boven de prullenbak hangen terwijl hij die bollen uitspuugde. Hij zei: ’joh, wat zijn dit voor dingen?’”

’Flower bombs’

Het bleken overigens niet zomaar bloembollen te zijn, maar ’flower bombs’. Een speciaal soort bloembol die boven de aarde kan groeien. Alleen was dit totaal niet duidelijk aangezien er geen beschrijving bij zat, aldus Lapré. „Mijn man zei nog: ’Ik dacht even dat het om uit de kluiten gewassen geroosterde suikerpinda’s met een kleurtje ging.’”

Na de ontdekking dat de beschrijving ontbrak, reageerde de Koninklijke Marine per mail. Lapré leest voor: „Tot mijn spijt heeft de fabrikant de gebruiksaanwijzing niet bijgevoegd.” vervolgens was er alsnog een bijlage toegevoegd met een beschrijving over de bollen.

Op sociale media circuleren ook andere berichten van vragende mensen over het paasgeschenk. „Ook mijn zoon heeft er eentje in zijn mond gepropt”, luidt het op Twitter. Ook Edith vraagt haar volgers om raad: „We dachten dat we het konden eten maar nee. Wat het wel zijn? Iemand een idee?”

Zijn het bruisballen? Of knikkers? Het regende opties. Gelukkig zijn ondertussen alle militairen ingelicht en hebben zijn wellicht binnenkort leuke plantjes in huis.