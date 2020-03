Apparatuur vanuit privé- en dierenklinieken naar ic’s

Dat zegt minister De Jonge (Volksgezondheid) naar aanleiding van zorgen die er zijn over de beschikbare ic-capaciteit om hulpbehoevende mensen met het coronavirus op te vangen. „En zo doen we het maximale om de ic-capaciteit op orde te krijgen”, zegt de CDA-bewindsman. Vanuit dierenklinieken komen bijvoorbeeld anesthesiemachines binnen, die nodig zijn om het aantal ic-bedden uit te breiden.

Het kabinet mikt op verschillende noodscenario’s. Zo is er overleg over opvang van Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen en wil De Jonge dat wordt gekeken of twee oc-patiënten aan één beademingsapparaat kunnen. „Dat kan een mogelijkheid zijn. Er is op dit moment ervaring opgedaan in Canada en de VS, dat moet ook hier. We zien dat het mogelijk is, we zien ook dat het een laatste redmiddel is.”

Zwaar weer

De bewindsman waarschuwt dat relatief gunstige cijfers over nieuwe ziekenhuisopnames geen aanleiding zijn om het rustiger aan te doen. „Niet ieder zonnestraaltje betekent dat het lente is. We moeten niet op basis van twee cijfers een trend denken te zien. We bereiden ons voor op zwaar weer.”

Minister De Jonge (Volksgezondheid) gaf donderdag in debat met de Tweede Kamer de garantie dat er op 1 april 1600 ic-plekken beschikbaar zijn, terwijl dat er nu nog 1150 zijn. Het aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen is donderdag gestegen naar 761, meldde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat zijn er 117 meer dan woensdag, toen lagen er 644 mensen met COVID-19 op de intensive care. Het is de grootste toename tot nu toe.