Paus: het wordt een authentieke kerst

De agenda van de paus rond kerst is door het coronavirus aangepast. Zo is de kerstnachtmis in de Sint-Pietersbasiliek, die ieder jaar op kerstavond wordt gehouden, met twee uur vervroegd naar 19.30 uur. Op die manier is de mis afgelopen voordat de avondklok om 22.00 uur in Italië ingaat. Naar verwachting zullen bij de mis ook geen bezoekers aanwezig zijn.

In Nederland maakte de rooms-katholieke kerk woensdag bekend dat op kerstavond er geen publieke vieringen zijn, zoals de nachtmis. De missen en andere vieringen op eerste en tweede kerstdag kunnen wel in beperkte vorm doorgaan.