Boete voor Duitser om slaan met megaworst

De man liep met zijn zoontje over straat toen een automobilist plotseling besloot zijn wagen te parkeren. Vader en zoon konden daardoor niet verder lopen, waarop de Duitser in woede ontstak. De twee mannen raakten verwikkeld in een verhitte discussie die uitliep op een handgemeen.

De 49-jarige had zojuist een worst gekocht van zo’n 30 centimeter lang en bedacht dat dat het enige wapen was dat hij bij de hand had. Hij sloeg de vleesstaaf met zoveel kracht tegen de auto aan, dat er een deuk ontstond. Volgens de politie was een metalen clip aan het eind van de worst de oorzaak van de schade.

Tegen beide kemphanen is een onderzoek ingesteld.