Kerken houden optie op fysieke diensten

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is iets stelliger in het advies aan 31 aangesloten kerkgenootschappen. „Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken”, schrijft het orgaan dinsdag. Kerken moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de besmettingen, klinkt het. Maar het CIO zegt ook: „Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers, exclusief personeel.”

Kerken hoeven dankzij artikel 6 van de grondwet de deuren niet te sluiten tijdens de maandag afgekondigde lockdown. Dit leidde direct tot afgrijzen bij veel mensen op sociale media, maar ook politici baalden van de uitzondering. Jesse Klaver (GL) vindt het ’niet uit te leggen’ dat scholen moeten sluiten, terwijl kerken open mogen blijven. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei tijdens het coronadebat op dinsdag dat hij het grondrecht op onderwijs belangrijker vindt dan dat op geloof. Bij het ministerie van Justitie klonk achter de schermen dat men tegen de grondwet aanloopt in het nemen van maatregelen.

In De Telegraaf zei Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg (CJO) dinsdag bovendien dat wat hem betreft synagoges sluiten tijdens de lockdownperiode. „Zelfs al is er grondwettelijk een uitzondering voor kerkgenootschappen, dan moeten we die nu niet gebruiken. Die is er voor andere redenen. Om die grond nu te gebruiken, dat is gebleken zeer gevaarlijk te zijn.”

Wijsheid

Binnen Christelijke kerken werd echter nog druk overlegd over hoe om te gaan met de nieuwe situatie in Nederland. De PKN geeft dinsdag kerken vooral mee dat een digitale dienst goed voorstelbaar is, maar dat anders een dienst met maximaal 30 mensen het uiterste is. Het adviseert kerkenraden vooral goed na te denken over welk signaal wordt gegeven als toch fysieke diensten worden georganiseerd. „Het moderamen wenst kerkenraden wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die past bij hun context.”