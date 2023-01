Een dode en vier gewonden door man met machete in Zuid-Spaanse kerken

De eerste aanval was bij de San Isidro-kapel. Vervolgens zou de aanvaller zou de La Palma-kerk zijn binnengegaan tijdens de mis, zo melden lokale media. Hij zou daar kruisbeelden, afbeeldingen en kaarsen hebben omgegooid en staan schreeuwen. Hij zou het altaar zijn opgeklommen en zocht vervolgens ruzie met een geestelijke, voordat hij mensen begon aan te vallen. Daarna zou hij geprobeerd hebben om nog een kerk binnen te gaan, aldus lokale media.

Geliefde koster

De vermoorde koster, Diego Valencia, werd aangevallen met een machete in een van de belangrijkste kerken in de stad: de Iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Omstanders vertellen op de Spaanse televisie dat de koster erg geliefd was: ’Dit is heel triest, het was een geweldig persoon.’ De pastoor die later gewond raakte was Antonio Rodríguez van de San Isidro-kapel. Hij werd net voor de andere aanslag op straat aangevallen en is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis.

Algeciras is de stad in het zuiden van Spanje waar de ferry’s naar Marokko vertrekken. Het is één van de armste steden van Spanje met een hoog werkeloosheidscijfer.

Aanvaller is aangehouden

Spaanse media melden dat de aanvaller is aangehouden, al is zijn motief nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie gaat uit van een mogelijke terreurdaad, melden verschillende bronnen aan Spaanse media. De vermoedelijke dader, die 25 jaar oud zou zijn, had geen papieren bij zich. Op dit moment wordt hij ondervraagd om zijn motieven te achterhalen. De politie sluit niet uit dat het om een jihadistische aanslag gaat. De politie is massaal aanwezig in het centrum van Algeciras.

De regiopresident van Andalusië, Juan Manuel Moreno, reageert op Twitter: „Verschrikkelijk en hartverscheurend. Een koster is vermoord en minstens één andere priester is gewond geraakt bij een aanval die plaatsvond in Algeciras. De feiten worden nog onderzocht.”