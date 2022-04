Buitenland

Amerikaanse diversiteitspolitie blundert: ’zwart geschminkte dj’ blijkt echt zwart te zijn

Een zwarte dj is in de Amerikaanse staat Arizona onterecht beschuldigd van ’blackface’ door diversiteitsactivisten. De zwarte man werd door een school in Scottsdale voor een feest ingehuurd, maar moest later op sociale media lezen dat hij zich ’geschminkt’ had.