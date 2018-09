'Incheckhulp in de trein'

„De ene spurtte met mijn chipkaart weg om snel in te checken. De andere nam mij onder haar hoede om in geval van nood tien minuten later de stoptrein te nemen. De conductrice heeft mogelijk de trein toch iets later laten vertrekken. Alsnog mijn hartelijke dank aan de beide dames in Breda, die mij geholpen hebben.”

A.M. Slotboom, Hilvarenbeek