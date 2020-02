Jongen (16) steekt twee tieners neer tijdens gewelddadige beroving

De twee jongemannen zaten in de nacht van vrijdag op zaterdag in een park aan de Koningin Wilhelminastraat toen zij werd aangesproken door de 16-jarige. In eerste instantie was de situatie ontspannen en rookte de verdachte een sigaretje met de twee, maar plotseling wilde hij geld hebben. Hij stak beide slachtoffers met een mes in hun bovenbeen en ging er daarna vandoor met twee telefoons, een bromfiets en portemonnee. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld.