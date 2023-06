Premium Het beste van De Telegraaf

Staatsscretaris wekt scepsis met ’betuttellijst’ ’Sportkantine drooggelegd’: kabinet sleutelt aan nieuwe anti-drankplannen

Door Pepijn van den Brink en Inge Lengton

Maarten van Ooijen Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Volledige drooglegging van sportkantines, een ban op de verkoop van wijn of speciaalbiertjes in de supermarkt, een forse accijnsverhoging en zelfs een minimumprijs voor alcoholische dranken. Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) mikt op steun in de coalitie om Nederland op een alcoholslot te krijgen.