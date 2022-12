Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: wegennet op veel plekken aan einde van zijn Latijn

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Oliebollen op oudejaarsavond, oranjebitter op Koningsdag en kalkoen met kerst. Het zijn van die gewoontes die erbij horen. Helaas gaat dat ook op voor auto’s en files. Want sinds we massaal voor de auto gekozen hebben als vervoermiddel en vaak tegelijkertijd in onze vierwieler stappen is het bumper aan bumper rijden. Op voorhand houd je daar rekening mee, omdat je inmiddels niet anders gewend bent.