Woning PSV-spits Zahavi in Amsterdam overvallen

Zahavi was tijdens de wedstrijd tegen Willem II onverwacht afwezig wegens ’privé-omstandigheden’.

Op foto’s is te zien dat rond de witte miljoenenvilla door de politie momenteel sporenonderzoek gedaan wordt. Bronnen van De Telegraaf bevestigen dat het de woning van Zahavi betreft. De voetballer vertrok daarom vroegtijdig uit het stadion. Te zien is dat ook Zahavi inmiddels bij de woning is gearriveerd.

De politie doet onderzoek bij de woning. Ⓒ Inter Visual Studio

’Verdachte als pakketbezorger’

„Ze wonen hier pas enkele maanden”, zegt één van de bronnen. Een andere bron zag dat rond de woning personen, onder wie een kindje, opgevangen werden door de toegesnelde agenten.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam bevestigt dat er zondagmiddag een woningoverval heeft plaatsgevonden. „Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De politie is nu aanwezig. Er zijn geen verdachten aangehouden. Mogelijk deed de verdachte zich voor als pakketbezorger”, aldus de politiezegsvrouw.

Zij wil niet bevestigen dat het de woning betreft waar Zahavi woont. „Wij wachten nu de aangifte af. De overval is zojuist gebeurd. Onduidelijk is ook nog of er spullen zijn meegenomen.” De politie roept getuigen op zich te melden.