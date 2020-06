Eerste regionale tropennacht van het jaar in westen land

Dat meldt Weeronline. Weerkundigen spreken van een tropennacht als de minimumtemperatuur op 20 graden of meer uitkomt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het op meer plaatsen tot een tropennacht komen, wanneer wolkenvelden over het land trekken. Vochtige lucht maakt het extra klam.

De vorige tropennacht in ons land was op 28 augustus vorig jaar. In Lauwersoog (Groningen) werd het niet kouder dan 20 graden. In de zomer van 2019 kwam het vaak tot tropennachten. In de warme zomer van 2018 werden op 27 juli de hoogste minima ooit gemeten met 22,4 graden in De Bilt en 24,4 graden in Deelen.