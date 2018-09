’Eigenaar laat hond meisje (13) bijten’

De man uit Hoorn liep met zijn drie honden in de buurt van de Venenlaan in zijn woonplaats toen een van de dieren plotseling de jonge fietsster aanviel. Ze werd gebeten in haar been. De hondeneigenaar vervolgde hierop zijn uitlaatrondje.

Het gaat volgens het 13-jarige slachtoffer niet om een vervelend ongeluk; de man stuurde zijn honden bewust op voorbijgangers af, meldt RTVNH. Gealarmeerde agenten troffen de man kort na het bijtincident in de omgeving aan. Hij weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien en werd hierop aangehouden. Het meisje heeft aangifte gedaan.