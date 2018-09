Universiteit Utrecht opnieuw de beste

In Amsterdam zijn studentenkamers met gemiddeld ruim 500 euro met afstand het duurst, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. In Enschede (gemiddeld 300 euro) zijn studenten het goedkoopst uit.

Volgens Berkhout betalen studenten in Amsterdam gemiddeld ruim 138 euro meer dan is toegestaan volgens het puntensysteem. "Het is te makkelijk om het puntensysteem te omzeilen en er wordt te weinig gedaan aan huisjesmelkers en het kamertekort", stelt de LSVb-voorzitter. Het puntensysteem bepaalt de wettelijke maximale huurprijs van woningen.

Volgens hem duiken er steeds meer 'studentenhotels' op in de grote steden, private ondernemingen die niet onder de huurbescherming vallen. "Die kunnen vragen wat ze willen. De huren kunnen oplopen tot wel 1000 euro", aldus Berkhout.

De maximale huurprijs van een kamer moet bepaald worden aan de hand van een puntenberekening. Hoeveel er gevraagd mag worden hangt onder meer af van het oppervlakte van de kamer, de soort verwarming, eigen toilet of gemeenschappelijke en het raamoppervlak van de kamer. Aftrekpunten bij deze berekening zijn bijvoorbeeld ernstige overlastfactoren in de omgeving, een kamer op de vijfde verdieping zonder lift en een verbod om warme maaltijden te maken.