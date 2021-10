Tienduizenden pro-abortusdemonstranten de straat op in VS

De actievoerders hielden borden vast met teksten als „Let op je baarmoeder” en „Maak abortus legaal.” Ook waren er tegendemonstranten bij het Hooggerechtshof. De oproerpolitie hield beide groepen uit elkaar. Over twee dagen komt het hof opnieuw bijeen om zich over de kwestie te buigen.

Zes weken

Sinds 1 september mogen vrouwen in Texas hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen en iedereen kan een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Veel vrouwen weten op dat punt in de zwangerschap niet dat ze een kind verwachten. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Alleen als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering gemaakt worden.

Het Hooggerechtshof erkent sinds 1973 het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, dat wil zeggen tot ongeveer de 24e zwangerschapsweek. Dat was reden voor de Amerikaanse president Joe Biden de Texaanse wet eerder een „ongekende aanval op de grondwettelijke rechten” van vrouwen te noemen.