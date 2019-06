Bekentenissen in gruwelijke Duitse kindermisbruikzaak

Mario S. (L) en Andreas W. tijdens de rechtszaak. Ⓒ AFP

DETMOLD - De twee hoofdverdachten in een enorme kindermisbruikzaak in Duitsland hebben donderdag op de eerste dag van hun rechtszaak een volledige bekentenis afgelegd. De mannen worden verdacht van honderden gevallen van misbruik van kinderen, vooral op een camping in de plaats Lügde (Noord-Rijnland-Westfalen).