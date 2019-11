In deze gemeenten krijg je als mantelzorger de meeste waardering

ZEIST - In veel gemeenten krijgen mantelzorgers jaarlijks een vorm van waardering, maar in 78 van de in totaal 355 gemeenten lijken ze daarnaar te kunnen fluiten. Dat heeft MantelzorgNL uitgepluisd, een landelijke vereniging die opkomt voor mensen die voor een naaste zorgen. Zondag is het de Dag van de Mantelzorg.