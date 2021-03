Boete voor racistische belediging eigenaresse ijssalon Hilversum

Het incident deed destijds veel stof opwaaien, vooral omdat de vrouw zelf werd vervolgd voor mishandeling. Op de bewuste dag was zij voor haar winkel aan de Kleine Drift in Hilversum haar auto aan het uitladen toen er een mandarijn naar haar werd gegooid vanuit een groepje hangjongeren. Haar 2-jarige zoontje was op dat moment bij haar. De vrouw was al langer het mikpunt van pesterijen door deze groep.

Nadat ze het kind naar binnen had gebracht, is de vrouw op de jongens afgelopen, waarop zij werd uitgescholden. Zij heeft een van de jongens geslagen met een dweilstok. Door de verdachte gemaakte beelden van de gebeurtenissen zijn op sociale media verspreid. Het Openbaar Ministerie vervolgde de vrouw wegens mishandeling, maar de rechtbank ontsloeg haar van rechtsvervolging. Volgens de rechter had zij in zeer geëmotioneerde toestand geslagen en was bestraffing niet op zijn plaats.

’Bijzonder kwetsend’

De Hilversummer heeft voor de rechter toegegeven dat hij de vrouw heeft uitgescholden. „Bijzonder kwetsend”, vindt de rechtbank de gebezigde taal, die het slachtoffer diep heeft geraakt. „Een gebrek aan respect.”

Al in september 2017 werd de man voor het eerst door de politie gehoord. Bij het bepalen van de straf is er rekening mee gehouden dat het vervolgens lang heeft geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam. Het vonnis is gelijk aan de eis van het OM.