Praatgrage kroegpapegaai blij met heropening stamcafé

Kurt en Lisette Dikmans zijn maar wat blij dat Sjonnie weer als vanouds ’hoe ist?’ kraakt. Ⓒ Foto Jan van Eijndhoven

TILBURG - Elf weken lang moest de praatgrage grijze roodstaartpapegaai Sjonnie (15) zijn vaste stamkroeg missen. Zo lang hielden baasjes Kurt (60) en Lisette (50) Dikmans de deuren van hun bruine kroeg aan de Oude Markt in Tilburg door de coronacrisis noodgedwongen dicht. Daardoor was ook Sjonnie aan huis gekluisterd, hetgeen hem meteen een stuk minder spraakzaam maakte. Inmiddels is eetcafé Bij Dorus al weer een tijdje geopend en blijkt Sjonnie weer helemaal in zijn element.