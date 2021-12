Ministerie van Algemene zaken verhuist naar Bezuidenhoutseweg

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Een voorgenomen tijdelijke verhuizing van het ministerie van premier Rutte naar het Catshuis gaat definitief niet door, werd onlangs al bekend. Na eerdere bezwaren vanuit omwonenden en de Haagse gemeenteraad besloot het demissionaire kabinet een andere locatie te zoeken voor het departement van premier Rutte.

Bekijk ook: Ministerie van Algemene Zaken verhuist niet naar Catshuis na verzet omwonenden

Het ministerie zou door de grondige renovatie van het Binnenhof eigenlijk komende zomer verhuizen naar het Catshuis, de officiële ambtswoning van Rutte. Door verzet van omwonenden en de Haagse gemeenteraad moesten betrokkenen op zoek naar een andere locatie in de Hofstad. Die is nu dus gevonden. Het is volgens ingewijden niet uitgesloten dat de verhuizing van AZ nu vertraging oploopt of duurder wordt.

Zoektocht

De zoektocht was lang niet eenvoudig, omdat op Algemene Zaken dagelijks politieke kopstukken overleggen. De tijdelijke locatie moet dus niet alleen geschikt zijn als comfortabel kantoor, maar moet ook nog eens aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Er werd vooral gekeken naar gebouwen die al eigendom van de overheid zijn. Ook paleis Noordeinde is volgens betrokkenen nog overwogen.

De huidige statige stek van Algemene Zaken aan het Binnenhof wordt alsnog verlaten. Tot die tijd wordt de Trêveszaal - waar de ministerraad wekelijks vergadert - volgens ingewijden voorzien van geluidswerende wanden, zodat er kan worden geklust zonder dat vertrouwelijke gesprekken te horen zijn.

Renovatie Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof en de voorbereiding daarvan liepen toch al niet lekker. Demissionair staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) kreeg klap op klap te verwerken. De architecten werden de laan uit gestuurd na onmin over wilde plannen, de verhuizing moest bovendien een jaar worden uitgesteld.

Bovendien gaat de de opknapbeurt naar schatting inmiddels 718 miljoen euro kosten, waar eerder werd gesproken over 475 miljoen euro. Weinig politieke professionals geloven inmiddels meer dat de renovatie in 5,5 jaar klaar is.