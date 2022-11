Het begon klein, maar de handel in illegale namaak-viagra groeide explosief

Premium Financieel

Crash cryptoreus FTX drijft schuldeisers naar dicht loket Genesis

De grote cryptobeurs FTX is ingestort. Honderden cryptobedrijven en traditionele financiële instellingen investeerden in FTX. Of verkregen er leningen. Het grote Genesis Trading, dat ook voor pensioenfondsen werkt, sluit nu zijn loket voor uitbetalingen. Is dit het Lehman-moment voor de cryptowereld...