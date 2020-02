Vrouw en dochter van man uit Loon op Zand ook besmet met coronavirus

De GGD brengt nu in kaart met wie de vrouw en dochter contact hebben gehad. Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand: „We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.”

De 56-jarige man werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen. Donderdag werd bekendgemaakt dat hij het eerste geval van besmetting is in ons land. Afgelopen week heeft hij in Tilburg carnaval gevierd. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings was de man niet besmettelijk toen hij carnaval vierde en maakt hij het goed.

De autoriteiten geven aan dat er geen reden is voor extra maatregelen.