Zwaar onweer op komst

De temperaturen kunnen woensdag lokaal oplopen tot 30 graden. Het contrast is daarmee groot met de verwachte regen- en onweersbuien. Ook krijgen delen van het land te malen met zware windstoten en mogelijk zelfs forse hagelstenen.

De onweersbuien komen vanuit Frankrijk en konden al vroeg op de dag voor problemen zorgen in het zuiden van het land: de eerste buien trekken vanochtend vooral over de westelijke helft van het land.

Grote temperatuurverschillen

Na de eerste buien trekken opklaringen over het land, maar strakblauw wordt het niet. Dat zorgt voor grote temperatuurverschillen in het land. Aan zee wordt het met moeite 22 of 23 graden, maar in het diepe binnenland kan het kwik oplopen tot 30 graden. Tot de regen- en onweersbuien komen, dan koelt het rap af.

Weerplaza voorspelt dat later in de middag de zwaarste buien via het noorden de Noordzee over gaan, richting Duitsland. Toch verwacht men geen droge nacht: ook vannacht en morgen kunnen er nog buien vallen en is er kans op onweer.