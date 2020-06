Oude vriend van Maddie-verdachte Brueckner: ’Ik denk dat hij haar verkocht heeft’

Daarover berichten Britse media. Michael Tatschl, die bij Brueckner woonde in een gammele boerderij in de buurt van de Portugese badplaats Praia da Luz, noemt Brueckner pervers en zegt dat hij zeker in staat is om een kind te ontvreemden.

„Ik weet dat hij het heeft gedaan. Ik woonde toen bij hem”, vertelt hij aan The Sun. „Ik wist zeker dat hij het was toen de politie mij in april kwam opzoeken. „Hij heeft het zelfs over het verkopen van kinderen gehad. Misschien aan Marokko. Ik denk dat hij Madeleine mogelijk aan iemand in de sekshandel heeft verkocht.” Tatschl geeft aan er destijds niet echt over na te hebben gedacht. „Misschien had ik dat wel moeten doen.”

Tatschl kan er met zijn hoofd niet bij dat de Portugese politie hun voormalige huis in Praia da Luz, het dorpje waar ’Maddie’ in mei 2007 verdween, nog steeds niet hebben doorzocht. Tatschl raakte overtuigd van Brueckners betrokkenheid bij de verdwijning van Madeleine toen hij vorig jaar zat te kijken naar een documentaire over de zaak. „Toen ik de Netflix-documentaire zag, wist ik meteen dat Brueckner het gedaan had.”

„Een vrouw die op vakantie was in Portugal vertelde in de docu over een man die bij de deur van haar appartement opdook, terwijl haar kind bij de voordeur speelde - een griezelige enge man met acne en blond haar - ik wist gewoon dat het over Christian ging.” Tatschl, een ex-timmerman die in het Oostenrijkse Graz woont, zegt dat zijn oude maat „een goede inbreker was en met gemak naar appartementen op de eerste verdieping zou kunnen klimmen als de toeristen weg waren. Hij zou alles stelen - geld, sieraden, paspoorten, horloges.”

Tatschl en Brueckner zaten samen Portugese cel

Tatschl geeft toe dat hij ook wel eens betrokken is geraakt bij Brueckners plannen. In 2006 hebben hij en Brueckner acht maanden in voorlopige hechtenis in een Portugese cel gezeten vanwege brandstofdiefstal. Ze werden in december van dat jaar vrijgelaten, schrijft Daily Mail. Dat was vijf maanden voor de verdwijning van Madeleine.

„Brueckner had een schuilplaats onder het dak van zijn huis. Toen we werden opgepakt, gaf hij een Duitse vriend de opdracht om alle bewijzen te vernietigen.”

„De Duitse vriend vond daar een videocamera met beelden van Christian die drie vrouwen verkrachtte, waaronder een oudere dame van zeventig.” Te zien was dat de vrouw was vastgebonden aan een houten paal terwijl ze werd geslagen en verkracht, vertelt Tatschl.

De man die samen met nog een Duitse vriend naar het huis van Brueckner was gekomen, heeft de video vernietigd. „Ik geloof dat ze tape hebben verbrand. Dat heb ik ook aan de politie verteld.”

Later vertelden de Duitsers wat ze hadden gezien tijdens een strafproces waar Brueckner terechtstond voor het verkrachten van een Amerikaanse vrouw in 2019. „Hun verklaring heeft er destijds toe bijgedragen dat Brueckner een gevangenisstraf van zeven jaar kreeg opgelegd.”

Brueckner schept graag op over zijn daden

Volgens Tatschl schepte zijn vriend graag op over zijn misdaden. Zijn doel was om zoveel mogelijk geld te stelen zodat hij uiteindelijk zijn droom zou kunnen waarmaken „een miljoen euro bezitten”.

„Maar de Duitse man en zijn vriend hebben alles meegenomen. Ik kwam rond februari 2007 terug naar Praia da Luz en vond een christelijke camping in de buurt van de stad. „Ik bleef een tijdje rondhangen en ging toen weer terug naar Spanje.”

Een paar weken na de verdwijning van de toen driejarige Madeleine volgde Christian hem naar Orgiva, in het Zuid-Spaanse Andalusië. „Eind mei of begin juni kwam hij naar Spanje met zijn grote Amerikaanse camper. Hij wist dat ik connecties had in de softdrugswereld en hem kon helpen geld te verdienen. Ik dacht toen dat hij gewoon dat hij een perverseling was, maar ik wist niet dat hij van jonge kinderen hield.”