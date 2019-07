’Dode dwergvinvis op Texel stierf door grote klap’

Dat stelt UMC Utrecht-onderzoekster Lonneke IJsseldijk, die het dier onderzocht: „Deze klap heeft de wervelkolom misvormd of zelfs lokaal gebroken. Dit is niet fataal geweest en heeft tot een vergroeiing geleid. Natuurlijk is het speculeren, maar een aanvaring met een schip is een mogelijkheid.” De onderzoekers trekken de conclusie op basis van wat ze op scans gezien hebben. Uiteindelijk is het dier vermoedelijk als gevolg van het opgelopen trauma overleden.

De dwergvinvis had wel een laatste maaltje vis in haar maag, zo bleek uit onderzoek van Wageningen Marine Research. Het ging om honderden kleine visjes, maar meer dan ’een hap’ was het voor deze walvis niet.

De wervels en rest van het skelet worden momenteel voor een tentoonstelling in Ecomare schoongemaakt. Als de wervels schoon zijn, zullen de onderzoekers ze nogmaals goed bekijken.