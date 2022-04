80-jarige man betrapt op stelen in supermarkt: ’Ik kan niet rondkomen van AOW’

Wijkagent Rob Doorneveld beschrijft op Twitter dat de oudere man voor €17,75 etenswaren had gestolen uit de Albert Heijn in een winkelcentrum in Zoetermeer. De man had onder meer kaas en ham gestolen. De 80-jarige man verklaarde tegenover de politie dat hij maar moeilijk kon rondkomen van zijn AOW, en dat hij daarom tot stelen was overgegaan. Agenten hebben de man een reprimande geven.

De wijkagent die het verhaal op Twitter deelt heeft laten weten dat hij binnenkort bij de man op bezoek gaat.