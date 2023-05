A2-tunnel in Maastricht gesloten wegens grote brand

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Orange Media

MAASTRICHT - In de Willem Alexandertunnel in Maastricht is vrijdagochtend een voertuig in brand gevlogen. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Alle vier de tunnelbuizen zijn afgesloten. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is er sprake van een grote brand.