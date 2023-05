A2-tunnel in Maastricht weer open voor het verkeer

MAASTRICHT - De tunnel van de A2 in Maastricht is weer open. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat laten weten. De vier tunnelbuizen werden afgesloten toen rond 10.45 uur in een van de tunnelbuizen richting het zuiden een voertuig in brand vloog.