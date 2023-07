Europees parlement wil door met natuurherstelwet Timmermans

De wet van Timmermans legt EU-landen dwingende doelen op om te zorgen voor natuurherstel en meer biodiversiteit. Zo moet er meer groen komen in steden en in 2030 moet 30 procent van de zwakke natuur hersteld zijn.

Het demissionaire kabinet vreest voor een nieuw drama rond vergunningen. De wet bemoeit zich ook met groen buiten de Natura2000-gebieden die nu een hoofdrol spelen in de juridische stikstofcrisis. Verschillende experts bevestigen de angst van Den Haag: er is een risico op een stikstofcrisis 2.0.

Tekst gaat verder onder de video. Video: eind juni lieten verschillende partijen in Den Haag al weten het niet eens te zijn met de natuurherstelwet.

Verzet ongekend groot

Het verzet in het Europarlement was ongekend groot: de rechterflank van het Europarlement wilde de radicale groene wet terug naar de tekentafel sturen. Met een verschil van slechts 12 stemmen werd het voorstel om de wet terug te sturen naar de Europese Commissie verworpen. Het Parlement wil de groene wet wel afzwakken.

„Teleurstellend”, noemt CDA-delegatieleider Esther de Lange de uitkomst. „Deze wet zo doordrukken, is niet verstandig. Het is nog steeds onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor voedselproductie en voedselprijzen. Daarnaast kunnen en mogen de sociale woningbouw en uitrol van de energietransitie in een dichtbevolkt land als Nederland niet stil komen te liggen door verdere juridificering.”

JA21-Europarlementariër Rob Roos spreekt van een ’gitzwarte dag voor Nederland’. Hij vreest voor een ’totale economische lockdown’. De politicus waarschuwt voor het gebrek aan draagvlak: „Als Nederland over twintig jaar voor een Nexit stemt, zal deze wet de reden zijn en Frans Timmermans de architect.” Bert-Jan Ruissen van de SGP is blij met de afzwakking, maar had liever gezien dat de wet van tafel ging. „De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend. Veel gebieden zullen op slot gaan, ten koste van voedselproductie, woningbouw en zelfs verkeersveiligheid.”

Jan Huitema van de VVD vindt dat het Europarlement de zorgen over juridische gevolgen juist wel serieus heeft genomen door te pleiten voor flinke aanpassingen. „Het was natuurlijk beter geweest als het gehele voorstel van Timmermans teruggestuurd werd naar de tekentafel. We willen geen stikstofcrisis 2.0.”

Linkse partijen jubelen juist over de zege voor Timmermans. Zijn eigen PvdA spreekt van „een wet in ieders belang”. Politicus Mohammed Chahim verwijt met name de christendemocraten ’cynische machtspolitiek’. Een coalitie van Nederlandse natuur- en milieuclubs reageert opgelucht. „Nu er groen licht is kunnen we echt werk maken van natuurherstel in Europa en dat is hard nodig!”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens de groene lobby.

Groene en gezonde toekomst

De EU-lidstaten hebben onlangs al besloten om door te gaan met de wet. Het is demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) niet gelukt om steun te krijgen om een meerderheid van lidstaten achter het Nederlandse standpunt te krijgen. Den Haag wilde vooral af van onderdelen die kunnen zorgen voor een nieuwe stikstofcrisis.

Na woensdag kunnen lidstaten en het Europarlement gaan onderhandelen over een definitieve wet.

