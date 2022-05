Toch gezichtsbedekking Afghaanse presentatrices ’onder druk van Taliban’

De zeer orthodox-islamitische Taliban hebben vrouwelijke journalisten bevolen om tijdens publieke uitingen het gezicht te verbergen. Alleen de ogen mogen zichtbaar zijn voor kijkers. Op de in Afghanistan populaire zenders TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV en 1TV is daar inmiddels gehoor aan gegeven.

„We hebben ons verzet”, aldus presentatrice Sonia Niazi, „Maar TOLOnews kwam onder druk te staan, de Taliban liet weten dat elke presentatrice die op het scherm verscheen zonder haar gezicht te bedekken een andere baan moest krijgen”, zei ze. Ook mannen lopen risico om hun baan kwijt te raken als hun vrouw of dochters zich verzetten tegen het kledingvoorschrift. Op straat moesten vrouwen zich al bedekken. Enkel een hoofddoek is niet meer voldoende, net als tijdens het eerste Taliban-regime tussen 1996 en 2001.

Eeder stuurde de Taliban al meisjes naar huis, terwijl eerder nog geluiden opgingen om hen toe te laten in de schoolklas. Het besluit zorgde begin dit jaar voor hartverscheurende beelden van scholieren die op hun school werden weggestuurd en in tranen uitbarsten. Het land is afhankelijk van noodhulp, maar daar wordt mogelijk een streep doorheen gezet vanwege de ontwikkelingen.

Mannelijke begeleider

Na de machtsovername in augustus zei de moslimextremistische organisatie van plan te zijn om vrouwenrechten in Afghanistan te respecteren. Afghaanse vrouwen mogen sinds november niet meer in tv-series meespelen en sinds maart alleen nog in een vliegtuig stappen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid. Vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen voor vrouwen weer ingevoerd. Ook is er sprake van marteling en het stenigen van vrouwen.