Tweet van professor verwijderd wegens ’opruiend citaat’ van Shakespeare

Kirwan reageerde al snel toen zijn onschuldige tweet werd verwijderd. Het welbekende citaat gebruikte hij als aanmoediging voor de acteurs in de productie, en dus niet als oproep tot geweld. Hij had liever gezien dat Twitter werk maakt van het aanpakken van de grote hoeveelheid racisme en discriminatie op het platform. Niet veel later kwam Twitter op het besluit terug, zij noemden het besluit om de tweet te verwijderen „een foutje.” Een tijdschrijft waar Kirwan voor werkt sneerde online: „Ga vooral kijken naar het opruiende toneelstuk waarover je niets mag zeggen op de blauwe vogelapp.”

De zinsnede „Het eerste wat we moeten doen, is het doden van alle advocaten” in het 16e-eeuwse toneelstuk King Henry VI Part 2 wordt gemaakt door een van rebellenleiders. Hoewel het eerst lijkt alsof Shakepseare een hekel heeft aan advocaten, wordt het nu gezien als steun aan advocaten. Want in het stuk worden de advocaten juist neergezet als de hoeders van de wet. Het is niet voor het eerst dat dit citaat op Twitter voor problemen zorgt, in 2018 werd een tweet met dit citaat verwijderd door Twitter.